2020-06-04T22:03:35+03:00
Общество

Умер врач-травматолог кронштадтской больницы Александр Лапин

По словам родственников медика, он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге умер еще один врач, предположительно, из-за коронавируса.В Санкт-Петербурге умер еще один врач, предположительно, из-за коронавируса.
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Организатор «Стены памяти» петербургских медиков Ирина Маслова рассказала о смерти очередного врача из-за коронавируса. 2 июня скончался на 69-м году жизни Александр Лапин, врач-травматолог Горбольницы №36 из Кронштадта. По информации от родных медика, он умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Добрым словом Александра Васильевича вспомнил его бывший ученик в группе «Подслушано в Кронштадте» во «Вконтакте».

- Последнее время он работал в обычной городской больнице травматологом-ортопедом. Александр Васильевич выполнял свой врачебный долг до последнего момента, когда заболел... Симптомы ОРВИ, высокая температура, реанимация, поражение легких и аппарат ИВЛ… Очень тяжко осознавать, что такого Человека больше нет с нами, - скорбит коллега.

Добавим, что официально в Санкт-Петербурге 7 погибших медиков от коронавируса. По словам автора «Станы памяти» в реальности их больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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