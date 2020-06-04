Больница Святого Георгия ищет доноров плазмы для пациентов с коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T23:29:46+03:00

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Петербургская больница Святого Георгия объявила набор доноров для сдачи предварительных тестов на антитела к коронавирусу. Все для того, чтобы набрать необходимое количество целебной плазмы, необходимой для лечения нынешних пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. Напомним, эта практика уже зарекомендовала себя в Горбольнице №40. Благодаря переливанию плазмы больных вытаскивали даже из-под аппарата ИВЛ.

- Самое главное условие для донора – наличие документально подтвержденного положительного исследования на коронавирус и двух последних отрицательных тестов! Также, предпочтительно, среднетяжелое течение заболевания, – подчеркивают в аккаунте медучреждения в Instagram, где подробно прописан каждый пункт, которому должен соответствовать будущий донор.

Напомним, в мае в больнице Святого Георгия, перепрофилированной под прием больных с коронавирусом, вспыхнул пожар, унесший жизни шестерых горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU