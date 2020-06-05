2020-06-05T19:51:35+03:00
Общество

Из продуктовых наборов для детсадовцев Санкт-Петербурга убрали всю просрочку

Выдача пайков возобновлена после громкого скандала с просроченными консервами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Просроченные консервы, попавшие в майский продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге, изъяты из всех пайков. Фото: vk.com/lovekronshtadtПросроченные консервы, попавшие в майский продуктовый набор для детсадовцев в Санкт-Петербурге, изъяты из всех пайков. Фото: vk.com/lovekronshtadt
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В Санкт-Петербурге возобновили выдачу продуктовых наборов для детсадовцев после громкого скандала с просроченными консервами из пайка в Кронштадте. В Смольном отчитались, что весь фальсификат изъят и канул в Лету, как страшный сон.

Консервы изготовлены якобы компанией «Морские традиции». Родители жаловались на то, что рыбка просрочена. Да и внутри консервов была не сайра, как указано на этикетке, а сельдь, что позже подтвердила экспертиза.

- На время проверки выдачу продуктовых наборов приостановили в тех районах, где обнаружили вызвавшие подозрение консервы. В настоящий момент выдача возобновлена с дополнительной проверкой соответствия этикеток маркировкам на банках. Выданные ранее банки с переклеенными этикетками заменены, - заверили в пресс-службе Смольного.

Напомним, инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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