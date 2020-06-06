Заключен госконтракт на проект ликвидации полигона «Красный бор» в Ленобласти

6 Июнь 2020 2020-06-06T01:57:25+03:00

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Минприроды РФ начало разрабатывать проект по ликвидации полигона токсичных отходов «Красный бор» из Ленобласти. Для этого заключен госконтракт с «Федеральным экологическим оператором», включающий проведение инженерных изысканий и разработку необходимой документации. Исполнитель заказа уже исследовал опасный объект. Ликвидация пройдет с оглядкой на международный опыт.

- Контракт на выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде заключен 5 июня, во Всемирный день окружающей среды и День эколога, - сообщает пресс-служба ФГКУ «ДОБ ГТС полигона «Красный Бор».

Напомним, вокруг полигона планировалось создать стену в грунте, которая огородит небезопасную зону.

Добавим, что за полвека на «Красному Бору», появившемся в 60-х годах, накопилось два миллиона тонн отходов, которых собрали со всего Северо-Запада и Прибалтики. Вредные «посылки» перестали принимать лишь в 2014-м.

ИСТОЧНИК KP.RU