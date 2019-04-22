2019-04-22T19:53:53+03:00
Общество

В Смольном рассказали о судьбе полигона «Красный Бор»

Город и Минприроды разрабатывают механизм передачи полигона федеральным властям
Анна ПОСЛЯНОВА
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Участок принадлежит федералам, открытые карты – городу, закрытые карты – вопрос. Фото: Полигон «Красный Бор»Участок принадлежит федералам, открытые карты – городу, закрытые карты – вопрос. Фото: Полигон «Красный Бор»
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Хотя эксперты смотрят на грядущую рекультивацию полигона «Красный Бор» со скепсисом, процесс идет: запустили передачу полигона в федеральную собственность, «Росатом» вызвался в исполнители.

«Красный Бор» стал одной из главных тем заседания рабочей группы Хелком (комиссия по защите морской среды Балтийского моря. – Прим. ред.), прошедшего в начале апреля в Таллинне. Сейчас полигон на 23 месте списка «горячих точек» Хелком.

– В 2018 году на объекте отремонтировали дамбы обвалования и понтонное покрытие карт с жидкими отходами, отремонтировали кольцевой канал, заменили фильтры на очистных сооружениях, дополнили систему мониторинга новыми параметрами, установили гидрометеорологический пост, – отчитались перед комиссией директор полигона Алексей Трутнев и главный эколог предприятия Евгений Пеньковский.

На заседании прозвучало, что исполнителя и финансы для рекультивации еще ищут. Тогда же, 9 апреля, приняли решение о передаче полигона Минприроды России, это произошло на рабочей встрече министра Дмитрий Кобылкина с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, который еще раньше выказывал готовность разобраться с полигоном.

На следующий день, 10 числа, о договоренности с Минприроды доложили президенту. Владимир Путин предложение передать полигон полностью в федсобственность одобрил.

В середине апреля Беглов высказался о проблеме рекультивации печально известного полигона уже публично.

– Здесь нам особенно нужна федеральная поддержка, – подчеркнул глава Петербурга. – Президент одобрил наше предложение – полностью передать «Красный Бор» в федеральную собственность. Уже в ближайшие годы в рамках программы «Чистая страна» полигон будет обезврежен и перестанет представлять угрозу экологии и здоровью людей.

Как сообщили «Комсомолке» в Комитете по природопользованию Петербурга, земельный участок, где располагается полигон, в федеральной собственности. А вот гидротехнические сооружения, в том числе пять открытых карт-котлованов с отходами, внутренний и обводной канал – собственность Петербурга. Более того, кто именно хозяин закрытых карт, непонятно.

– Следующий этап – выработка механизма передачи, – поясняют в ведомстве. – После передачи полигона в федеральное ведение Петербург должен быть исключен

из исполнителей рекультивации и федеральном проекте «Чистая страна». Вопрос участия Петербурга в дальнейшей судьбе полигона будем решать совместно с Минприроды.

Сейчас проект комплекса очистных для переработки отходов находится на госэкспертизе, заключение обещают 25 апреля. По проекту стены в грунте, которая огородит небезопасную зону и уйдет под землю до «непромокаемых» кембрийских глин, завершили изыскания, идет разработка и подготовка к общественным слушаниям.

СПРАВКА «КП»

Полигон «Красный Бор» основан в конце 1960-х годов для приема токсичных промышленных отходов. За полвека на 73 гектарах накопилось два миллиона тонн отходов, привезенных сюда со всего Северо-Запада и Прибалтики. В 2014-ом он перестал принимать отходы. А в начале 2016-го на полигоне размыло дамбу, Росприроднадзор завел дело, а петербуржцы перестали пить из-под крана. Тогда полигон превратили в ГКУ, сменили директора. И, объявив, что «Красный Бор» рекультивируют к 2025 году, принялись изобретать, как. В ход пошли плазма, гидроволны, мембраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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