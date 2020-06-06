Погода на 6 июня 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но с дождиком

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:17:03+03:00

Погода на 6 июня 2020 года в Санкт-Петербурге обещает тепло с кратковременным дождиком. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Погода на 6 июня 2020 года в Санкт-Петербурге обещает порадовать горожан высокой температурой. Первый выходной день лета обещает совсем небольшие дожди и переменную облачность на небе. Напомним, аномальную жару синоптики обещали только во второй половине июня.

- Ночь 6 июня пройдет без существенных осадков. Днем возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов по Цельсию, а днем – от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление при этом будет мало меняться, - гласит ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, каждый пятый сотрудник скорой помощи в Санкт-Петербурге уже заболел. Чем не повод чуть лучше соблюдать самоизоляцию или носить защитные маски и перчатки в магазинах, несмотря на выход на плато по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU