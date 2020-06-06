2020-06-06T12:31:57+03:00
Общество

Комздрав объяснил резкий рост смертей от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

За прошедший день зарегистрировали сразу 55 новых случаев смертей от COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комздрав подтвердил еще 55 новых случаев смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге.Комздрав подтвердил еще 55 новых случаев смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил еще 55 новых случаев смерти от коронавируса за минувшие сутки. В пресс-службе пояснили, что столь резкий рост летальных исходов объясняется новой методикой подсчета.

- 12 смертей зарегистрировали на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 – на основе медицинских свидетельств о смерти. По информации комиссии, больные скончались, в основном, в конце апреля 2020 года, а два человека – в начале мая 2020 года, - отметили в пресс-службе комздрава Санкт-Петербурга.

Среди умерших есть 7 женщин в возрасте от 64 до 87 лет, а также пять мужчин от 44 до 87 лет. Но эта статистика не учитывает 43 смерти на основе медсвидетельств, формирующихся из решений патологоанатома. Так что некоторые летальные исходы могут позднее исключить, если диагноз COVID-19 не будет подтвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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