2020-06-05T11:21:11+03:00
Происшествия

Стало известно, кто стрелял в голову студенту на Невском проспекте

Трагедия произошла 4 июня у бизнес-центра, куда потерпевший пришел забрать деньги
Петр КИБЕР
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В студента мог стрелять охранник фирмы из бизнес-центра на Невском. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий ЩербаковВ студента мог стрелять охранник фирмы из бизнес-центра на Невском. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий Щербаков
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Стало известен человек, которого разыскивает полиция в связи со стрельбой на Невском проспекте, 137. Здесь утром 4 июня в голову был ранен 24-летний студент одного из городских вузов. Молодого человека увезли на скорой в тяжелом состоянии. У него проникающая рана головы с повреждением мозга. А стрелком оказался охранник конторы, которая занимается оформлением личных медицинских книжек для устройства на работу.

- Установлено, что около 11:30, после словесного конфликта в помещении ООО «Ресурс», куда клиент пришел из-за разногласий в связи с неисполнением обязательств по изготовлению медицинской книжки на свое имя, охранник, предположительно из своего травматического пистолета GRAND POWER Т12 произвел выстрел в голову потерпевшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

После этого стрелявший сбежал. Полиция предполагает, что он может передвигаться на белом «Киа Оптима» 2019 года выпуска. Сейчас и сам 42-летний охранник и машина объявлены в розыск.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство».

На Невском проспекте нашли окровавленного человека.Видео: vk.com/spb_today / Дмитрий Щербаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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