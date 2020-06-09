2020-06-09T22:00:15+03:00
Происшествия

Бушующая непогода принесла в Санкт-Петербург двойной объем осадков

Ливни, грозы и град прошли с интенсивностью почти в два раза превышающей расчетное значение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За два часа в Санкт-Петербурге выпал объем осадков, почти в два раза превышающий расчетное значение. Фото: vk.com/spb_todayЗа два часа в Санкт-Петербурге выпал объем осадков, почти в два раза превышающий расчетное значение. Фото: vk.com/spb_today
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Специалисты подсчитали, что мощный грозовой фронт, обрушившийся на Санкт-Петербург вечером 9 июня, принес в город объем осадков, который почти в два раза превышает расчетное значение. Система канализации не справилась со стихией. Выпало больше 18 мм атмосферных осадков в виде ливня и града. Интенсивность «сюрпризов» с неба внушает – 12 мм за 20 минут при том, что канализация может потягаться максимум с 7,2 мм за 20 минут.

- В целом, система водоотведения справилась с приемом поступления ливневых стоков. С учетом неблагоприятного прогноза осадков, подготовку системы произвели заблаговременно. В городе работают 46 круглосуточных аварийных бригад, оснащенных спецтехникой, - сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Тем не менее, факт точечных подтоплений никто не скрывает. Скопления воды повсюду потихоньку устраняют. Напомним, «Комсомолка» делала большую подборку фотографий и видео с места подтопленных станций метро и магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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