Бушующая непогода принесла в Санкт-Петербург двойной объем осадков
Специалисты подсчитали, что мощный грозовой фронт, обрушившийся на Санкт-Петербург вечером 9 июня, принес в город объем осадков, который почти в два раза превышает расчетное значение. Система канализации не справилась со стихией. Выпало больше 18 мм атмосферных осадков в виде ливня и града. Интенсивность «сюрпризов» с неба внушает – 12 мм за 20 минут при том, что канализация может потягаться максимум с 7,2 мм за 20 минут.
- В целом, система водоотведения справилась с приемом поступления ливневых стоков. С учетом неблагоприятного прогноза осадков, подготовку системы произвели заблаговременно. В городе работают 46 круглосуточных аварийных бригад, оснащенных спецтехникой, - сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Тем не менее, факт точечных подтоплений никто не скрывает. Скопления воды повсюду потихоньку устраняют. Напомним, «Комсомолка» делала большую подборку фотографий и видео с места подтопленных станций метро и магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU