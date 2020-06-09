Потоп нагрянул на станции метро и магазины после ливня с градом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжают фотографировать и снимать на видео самые разнообразные последствия сильнейшего ливня с грозой и градом. В основном, все публикации появлялись в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Неудивительно, что под напором бушующей стихии не выдержала старейшая станция метрополитена «Автово». Там образовался, скажем так, мощный душ. Мокрую зону быстро отгородили.

Станция метро "Автово" протекла после ливня с градом в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

- Пипец, полжизни прожила на «Автово» и какие только дожди не лили... Печально на это смотреть! – пишет шокированная петербурженка.

Вовсю трудились и работники ж/д станции «Рыбацкое», пытаясь избавиться от скопившихся луж с помощью веников и швабр. Досталось подземным переходам на «Купчино» и «Проспекте Славы» (проход к электричкам). Если в первом переходе весь водопад отгородили, то во втором горожанам пришлось двигаться вплавь.

Подземный переход станции метро "Купчино" протек после ливня в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

- Горит свет и льется вода, я бы близко не подходил… - впечатлился картиной один из комментаторов.

Вода потекла и в ТРК «Лето». Причем, в закрытые на карантин магазины. Гневные эмоции владельцев торговых точек сейчас лучше даже не видеть.

В ТРК "Лето" вода подступает в закрытые из-за коронавируса магазины. Фото: vk.com/spb_today

И, напоследок, ливень не обошел стороной продуктовый магазин с улицы Двинской в доме №3. Ущерб от «Ниагарского водопада» придется подсчитывать долго. Но зато сотрудники магазина повеселились под конец рабочей смены.