2020-06-10T00:21:50+03:00
Общество

Удар молнии в верхушку «Лахта Центра» попал на видео

Ливень с градом подарил Санкт-Петербургу не только проблемы, но и природную красоту [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Молния вновь попала в небоскреб "Лахта Центр". Фото: vk.com/lahta_spbМолния вновь попала в небоскреб "Лахта Центр". Фото: vk.com/lahta_spb
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Молния угодила прямиком в верхушку небоскреба «Лахта Центр» в Приморском районе во время жуткой непогоды в Санкт-Петербурге. Очевидцу-везунчику удалось снять эпичный момент на видео. Запись появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтатке». Комментаторы новости, как и следовало ожидать, немного посоревновались в остроумии.

- Это они ее заражают, чтобы потом подсветка была на фасаде. Халява!

- Город спит спокойно. Есть башня для отводов. Экскурсовода в студию!

- Там лаборатории доктора Франкенштейна. Сегодня оживили чудовище!

Напомним, удар молнии по «Лахта Центру» - не редкость. Ранее в пресс-службе небоскреба заявляли, что здание защищено от этого природного явления. Все благодаря специальному каркасу башни с рамами, которые создают оболочку здания, и свайному полю. В итоге ток просто уходит в землю.

Добавим, что «Комсомолка» собрала многие последствия разбушевавшейся 9 июня стихии в отдельном материале.

Молния ударила в верхушку небоскреба "Лахта Центр" в Санкт-Петебурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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