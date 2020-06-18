2020-06-18T18:37:29+03:00
Общество

Русский музей заверил, что вход в Летний сад делать платным не будут

По крайней мере, пока
Петр КИБЕР
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Летний сад останется бесплатным.Летний сад останется бесплатным.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Летний сад останется бесплатным. Слухи о том, что вход в ЦПКиО и Летний сад могут сделать платным, уже породил волну недовольства горожан и даже заставил депутатов петербургского Заксобрания обратиться к министру культуры России Ольге Любимовой. Однако, как оказалось, паниковать рано.

- Мы не панируем вводить плату за вход в Летний сад. По крайней мере, на сегодняшний день таких планов нет, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Русского музея, которому и подведомственен сад.

Также останется бесплатным и Михайловский сад, за который также отвечает музей. В пресс-службе отметили, что оба сада откроются для посетителей как только будет получено разрешение Роспотребнадзора и будут сняты соответствующие ограничения.

Что касается ЦПКиО имени Кирова, то там решения по плате за вход не только в выходные, но и в будни, пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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