Гигантские пробки образовались в Санкт-Петербурге из-за ливня и поваленных деревьев
Штормовой ветер повалил несколько деревьев в Санкт-Петербурге и устроил множество пробок. Напомним, вечером 18 июня, в рекордно теплый за последние 115 лет день, в город пришел ливень и град, застав всех врасплох. Аномально плотный трафик возник на Приморском шоссе вплоть до Комендантского проспекта.
Злополучная пробка на Приморском шоссе. Фото: предоставлено "Комсомолке"
- В пробке длиной 12.4 км можно потерять 57 минут, что на 32 минуты больше обычного, - сообщают «Яндекс.Пробки».
Виной всему поваленное деревце, рухнувшее на 2/3 проезжей части.
Многие авто петербуржцев пострадали от стихии. Фото: vk.com/spb_today
- Сучья, разбросанные в смертельной агонии деревом, разбросаны по асфальту. Лютая пробка сжирает терпение водителей и испытывает их нервные клетки на прочность, - негодует очевидец из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Список пострадавших от деревьев немаленький. Одно рухнуло на серую иномарку с парковки на Проспекте Славы, 2/4. Другая громадина прижала «Яндекс.Такси» на Петровском проспекте. Не повезло и «Киа» во дворе на Новоизмайловском.
Из-за упавшего дерева Приморское шоссе встало в гигантскую пробку.Ирина БЫСТРОВА
ИСТОЧНИК KP.RU