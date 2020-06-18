2020-06-18T21:04:59+03:00
Происшествия

Гигантские пробки образовались в Санкт-Петербурге из-за ливня и поваленных деревьев

Особенно пострадало Приморское шоссе с пробкой в 12,4 км [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Шторм, ливни и град принесли 18 июня в Санкт-Петербург немало бед. Фото: vk.com/spb_todayШторм, ливни и град принесли 18 июня в Санкт-Петербург немало бед. Фото: vk.com/spb_today
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Штормовой ветер повалил несколько деревьев в Санкт-Петербурге и устроил множество пробок. Напомним, вечером 18 июня, в рекордно теплый за последние 115 лет день, в город пришел ливень и град, застав всех врасплох. Аномально плотный трафик возник на Приморском шоссе вплоть до Комендантского проспекта.

Злополучная пробка на Приморском шоссе. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Злополучная пробка на Приморском шоссе. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- В пробке длиной 12.4 км можно потерять 57 минут, что на 32 минуты больше обычного, - сообщают «Яндекс.Пробки».

Виной всему поваленное деревце, рухнувшее на 2/3 проезжей части.

Многие авто петербуржцев пострадали от стихии. Фото: vk.com/spb_today

Многие авто петербуржцев пострадали от стихии. Фото: vk.com/spb_today

- Сучья, разбросанные в смертельной агонии деревом, разбросаны по асфальту. Лютая пробка сжирает терпение водителей и испытывает их нервные клетки на прочность, - негодует очевидец из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Список пострадавших от деревьев немаленький. Одно рухнуло на серую иномарку с парковки на Проспекте Славы, 2/4. Другая громадина прижала «Яндекс.Такси» на Петровском проспекте. Не повезло и «Киа» во дворе на Новоизмайловском.

Из-за упавшего дерева Приморское шоссе встало в гигантскую пробку.Ирина БЫСТРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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