2020-06-22T19:23:50+03:00
Общество

Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург

В скором времени в городе должны заработать 24 площадки для отдыха у воды
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге готовят к открытию 24 пляжа.В Санкт-Петербурге готовят к открытию 24 пляжа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на жару, установившуюся в Санкт-Петербурге в последние дни, официального открытия городских пляжей придется еще немного подождать - по предварительным прогнозам, это произойдет в начале июля. Об этом журналистам сегодня, 22 июня, сообщил начальник городской поисково-спасательной службы Юрий Данчук.

- В Петербурге готовятся к открытию 24 городских пляжа, - отметил Данчук. - Сейчас они заканчивают период допуска. К вводу в эксплуатацию готовится вся необходимая инфраструктура, а также спасательные станции.

Напомним: ранее специалисты петербургского Роспотребнадзора заявили, что в городе нет водоемов, пригодных для купания - в частности, озера, реки и пруды не прошли проверку на соответствие санитарным нормам. Однако самих жителей и гостей Северной столицы это, похоже, не сильно смущает - пляжный и купальный сезон горожане уже открыли самовольно и даже понесли первые тяжелые потери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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