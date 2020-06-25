Суд прекратил дело петербуржца, сбежавшего из обсерватора в «Заре»

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:35:49+03:00

32-летнего петербуржца не стали наказывать за побег из пансионата "Заря". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Суд не стал наказывать жителя Санкт-Петербурга, совершившего побег из карантинного обсерватора в пансионате «Заря». Дело против Георгия Образцова, которого обвиняли в угрозе распространения коронавируса, прекращено.

- Изначально у нас в уголовном праве нет такой конструкции как «покушение на неосторожное преступление». Даже само словосочетание режет слух. Мы обжаловали все административные иски и даже предъявили ответные, - сообщил «Невским новостям» адвокат Образцова.

Впрочем, во встречных исках суд отказал, а преследование петербуржца по закону прекратил.

Напомним, что 27 марта житель Санкт-Петербурга, вернувшийся в Россию из Швейцарии и помещенный на карантин, сбежал из обсерватора в пансионате «Заря». Позднее его задержала полиция и вернула назад.

Мужчина в ответ подал иск в суд на Роспотребнадзор, требуя отменить решение об изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU