Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Второй день подряд в Санкт-Петербурге в аварии попадают суперкары - очень дорогие и мощные спортивные машины. На этот раз в сводках ГИБДД отметилась красная «итальянка» Lamborghini. Ее на Приморском проспекте задел случайный попутчик.
- Lamborghini сломали зеркало на Приморском проспекте. Все в масках, безопасность соблюдена, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Естествено, что не самая рядовая авария не могла пройти внимания острых на язык пользователей соцсетей: «Наверное зеркало стоит как полквартиры в Кудрово», - пишут горожане.
А другие припомнили еще две недавние аварии: «То Ferrari разобьют , потом McLaren поцарапали, сегодня Lamborghini клацнули . А все хреново живем...»
Напомним, что накануне на проспекте Добролюбова McLaren столкнулся с Hyundai Creta, а 7 июня в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне погиб водитель такси.
ИСТОЧНИК KP.RU