2020-06-26T17:17:19+03:00
Происшествия

Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini

На Приморском проспекте люксовой иномарке оторвали зеркало
Петр КИБЕР
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На Приморском проспекте в ДТП попала Lamborghini. Фото: vk.com/spb_todayНа Приморском проспекте в ДТП попала Lamborghini. Фото: vk.com/spb_today
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Второй день подряд в Санкт-Петербурге в аварии попадают суперкары - очень дорогие и мощные спортивные машины. На этот раз в сводках ГИБДД отметилась красная «итальянка» Lamborghini. Ее на Приморском проспекте задел случайный попутчик.

- Lamborghini сломали зеркало на Приморском проспекте. Все в масках, безопасность соблюдена, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Естествено, что не самая рядовая авария не могла пройти внимания острых на язык пользователей соцсетей: «Наверное зеркало стоит как полквартиры в Кудрово», - пишут горожане.

А другие припомнили еще две недавние аварии: «То Ferrari разобьют , потом McLaren поцарапали, сегодня Lamborghini клацнули . А все хреново живем...»

Напомним, что накануне на проспекте Добролюбова McLaren столкнулся с Hyundai Creta, а 7 июня в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне погиб водитель такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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