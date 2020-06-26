Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй день подряд в Санкт-Петербурге в аварии попадают суперкары - очень дорогие и мощные спортивные машины. На этот раз в сводках ГИБДД отметилась красная «итальянка» Lamborghini. Ее на Приморском проспекте задел случайный попутчик.

- Lamborghini сломали зеркало на Приморском проспекте. Все в масках, безопасность соблюдена, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Естествено, что не самая рядовая авария не могла пройти внимания острых на язык пользователей соцсетей: «Наверное зеркало стоит как полквартиры в Кудрово», - пишут горожане.

А другие припомнили еще две недавние аварии: «То Ferrari разобьют , потом McLaren поцарапали, сегодня Lamborghini клацнули . А все хреново живем...»

Напомним, что накануне на проспекте Добролюбова McLaren столкнулся с Hyundai Creta, а 7 июня в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне погиб водитель такси.

ИСТОЧНИК KP.RU