Появилось «жаркое» видео из чемпионской раздевалки «Зенита»

5 Июль 2020 2020-07-05T23:31:59+03:00

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Петербургский «Зенит» в седьмой раз в новейшей истории и второй раз подряд стал «Чемпионом России по футболу. Это стало ясно после гостевой победы над «Краснодаром». А спустя несколько минут появилось и «жаркое» видео из раздевалки сине-бело-голубых. Сейчас именно здесь рекой льется шампанское.

Вся команда собралась внутри и ждала, пока внутрь войдет главный тренер, он же рулевой, он же конструктор победы – Сергей Семак. Дверь Богданычу вежливо придержал один из членов тренерского штаба.

Уже мокрый от шампанского, которым его облили во время послематчевого интервью, Сергей Семак вновь оказался под душем из игристого напитка. За радостными возгласами зенитовцев было не разобрать слов, а вверх летели бумажки (их раскидывал Иванович) и прочие «конфентти».

А после этого зенитовцы, скандированием «дедушка, дедушка!» поздравили тренера с рождением внучки.

Отметим, что «Зенит» вернется домой сразу после чемпионского матча. Борт с игроками ждут в Пулково около 3:30 ночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788842" frameborder="0"></iframe> "Зенит" - чемпион России по футболу 2020: Жаркое видео из раздевалки команды.

ИСТОЧНИК KP.RU