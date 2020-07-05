Иван Ургант поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу 2020

5 Июль 2020 2020-07-05T23:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня победе «Зенита» в Российской премьер-лиге радуется весь Петербург. Поздравить знаменитую команду с чемпионством решили участники программы «Вечерний Ургант». На официальной страничке проекта в Twitter появился пост, посвященный сине-бело-голубым.

- Петербургский футбольный клуб за 4 тура до конца сезона досрочно завоевал чемпионство Российской Премьер-Лиги! Поздравляем сине-бело-голубых! – говорится в публикации.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2. Сине-бело-голубые провели матч на выезде, но это не помешало им победить и досрочно стать чемпионами России по футболу.

У команды был и еще один повод для радости: в день матча наставник зенитовцев Сергей Семак впервые стал дедушкой. Внучку футболисту подарила дочь Майя. Об этом рассказала подписчикам на своей странице в Instagram супруга Сергея Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU