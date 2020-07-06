«Встречать-то нас в аэропорту будете?»: Футболисты «Зенита» по Zoom позвали болельщиков в Пулково

6 Июль 2020 2020-07-06T00:04:17+03:00

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Ура, ура, ура! Чемпионы! Радости нет предела. Болельщики сине-бело-голубых, конечно, в них не сомневались, но все же нужно было дождаться официального разрыва по очкам в турнирной таблице. И это случилось. В воскресенье, 5 июля, «Зенит» вырвал победу на встрече с «Краснодаром» и стал чемпионом России!!! И это за 4 матча до конца сезона.

К слову, этот матч был огненный. Каждая команда боролась до последнего, в счете вели по очереди - то хозяева поля, то гости. Второй тайм завершился со счетом 2:4. Даже в добавленное время соперники не смогли сравнять счет.

Что творилось на поле и в чемпионской раздевалке! Игроки залили друг друга шампанским, тренера Сергея Семака тоже облили с ног до голвы. К слову, у него сегодня двойной праздник, он в этот день стал дедушкой.

После матча довольные и мокрые игроки засобирались домой. Пока садились в автобус, на связь по Zoom с ними вышли болельщики. Телефон одного из футболистов передавали из рук в руки, чтобы каждый услышал фанатов. Кажется микрофоны должны были сломаться, как громко кричали игрокам "Поздравляем". Артем Дзюба шел с огромной колонкой из которой на весь коридор стадиона доносилось: «Сине-бело-голубое небо, Питер!», за ним шел нападающий Сердар Азмун, признанный лучшим игроком встречи. Когда его увидели в своих мониторах фанаты, они закричали: «Лучший!». Позже слово взял вратарь Михаил Кержаков:

вратарь Михаил Кержаков пригласил фанатов на встречуФото: принтскрин видео.

- Вы в аэропорту встречать-то нас будете?

- Конечно!

- Мы скоро вылетаем. На встречу приходите в масках и помните про социальную дистанцию, - напомнил о правилах безопасности Кержаков.

Потом связь прервалась, очевидно, мобильники игроков, как и они сами, залиты шампанским. Ничего, это на счастье. Ждем чемпионов на родной земле, где к их встрече уже готовятся фанаты. Самолет из Краснодара прибывает в Пулково около 2 часов ночи.

zenit_spb "Зенит" празднует победу под песню группы "Ленинград"

ИСТОЧНИК KP.RU