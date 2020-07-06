«Зениту» вручат золотые медали и кубок РПЛ после матча с «Сочи»
«Зенит» получит золотые медали и чемпионский кубок Российской Премьер-лиги сразу после матча с «Сочи» в среду 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Игра с южными гостями начнется в 18:00 на «Газпром Арене». Соответственно, торжественную церемонию награждения можно ждать после 20:00. Прямую трансляцию праздника будет вести клубное телевидение «Зенита».
Примечательно, что сине-бело-голубые получат обновленный кубок РПЛ, подготовленный специально к ребрендингу чемпионата.
Зенитовцев ждет обновленный трофей. Фото: РПЛ
- Трофей состоит из латуни, покрыт никелем и золотом, его масса составляет 6 килограммов, а высота – 65 сантиметров, - хвастается пресс-служба «Зенита».
Напомним, «Комсомолка» побывала в Пулково на огненной встрече чемпионов России по футболу 2020 года. Глубокой ночью команду приветствовали тысячи фанатов. После матча с «Краснодаром» Артем Дзюба, еле выживший в тяжелейшей игре, отметил, что теперь футболисты бросят все силы на завоевание другого трофея - кубка России.
ИСТОЧНИК KP.RU