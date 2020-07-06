2020-07-06T21:55:40+03:00
Спорт

«Зениту» вручат золотые медали и кубок РПЛ после матча с «Сочи»

Церемония награждения пройдет в среду 8 июля на «Газпром Арене»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зениту" вручат кубок РПЛ 8 июля после матча с "Сочи" на "Газпром Арене"."Зениту" вручат кубок РПЛ 8 июля после матча с "Сочи" на "Газпром Арене".Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» получит золотые медали и чемпионский кубок Российской Премьер-лиги сразу после матча с «Сочи» в среду 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Игра с южными гостями начнется в 18:00 на «Газпром Арене». Соответственно, торжественную церемонию награждения можно ждать после 20:00. Прямую трансляцию праздника будет вести клубное телевидение «Зенита».

Примечательно, что сине-бело-голубые получат обновленный кубок РПЛ, подготовленный специально к ребрендингу чемпионата.

Зенитовцев ждет обновленный трофей. Фото: РПЛ

Зенитовцев ждет обновленный трофей. Фото: РПЛ

- Трофей состоит из латуни, покрыт никелем и золотом, его масса составляет 6 килограммов, а высота – 65 сантиметров, - хвастается пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Комсомолка» побывала в Пулково на огненной встрече чемпионов России по футболу 2020 года. Глубокой ночью команду приветствовали тысячи фанатов. После матча с «Краснодаром» Артем Дзюба, еле выживший в тяжелейшей игре, отметил, что теперь футболисты бросят все силы на завоевание другого трофея - кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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