Портрет Бродского вернулся на улицы Петербурга

7 Июль 2020 2020-07-07T15:55:55+03:00

Теперь «фреску» с лицом поэта разместили подальше от коммунальщиков - под крышей

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Уличная фреска с портретом Иосифа Бродского вновь появилась в Петербурге. Поэт смотрит вдаль со стены одного из домов в самом центре города. Однако его точное место расположение остается тайной.

- Иoсиф Александрoвич спрятался от коммунальщиков на крыше, - сообщает паблик «Питер» ВКонтакте.

Впрочем, ничего кроме фото в соцсетях не опубликовано. Знатоки Петербурга, конечно определят, где расположена фреска, но пока расположение нового «места жительства» Бродского не рассекречено.

Скорее всего причиной является беспокойство за судьбу портрета, ведь его предшественника, расположенного на стене дома напротив музея поэта «полторы комнаты», замазали краской буквально через несколько часов.

Позднее поклонники Бродского даже устроили переписку с коммунальщиками, но победителями в словесной битве вышли последние. Напомним, что портрет уничтожили аккурат к 80-летию писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU