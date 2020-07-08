2020-07-08T11:20:34+03:00
Общество

Депутаты окончательно приняли закон о запрете «наливаек»

После одобрения в третьем чтении, документ направят на подпись губернатору
Петр КИБЕР
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Депутаты окончательно одобрили закон о запрете "наливаек".Депутаты окончательно одобрили закон о запрете "наливаек".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Депутаты петербургского Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении одобрили закон о запрете так называемых «наливаек». По нему, все заведения, расположенные в жилых домах и имеющие площадь менее 50 квадратных метров, с 1 января 2021 года лишаются права торговать алкоголем.

- 42 голосами «за» принят в целом Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напомним, что согласно новой редакции, норма ограничения меняется с 20 квадратных метров на 50. Изначально закон направлен против рюмочных, расположенных в жилых домах спальных районов.

Но теперь под угрозу попадают многие бары и в исторической части города. Лишившись права продавать спиртное, они будут вынуждены закрыться. За спасение заведений под петицией в интернете уже подписались больше пяти тысяч горожан.

Сейчас закон направлен на подпись губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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