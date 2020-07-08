«Зенит» посвятил врачам победу в чемпионате России

8 Июль 2020 2020-07-08T13:28:55+03:00

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Сегодня, 8 июля, после матча с «Сочи», петербургский «Зенит» получит кубок Премьер-Лиги. Чемпионство сине-бело-голубые завоевали еще в прошлом туре, обыграв «Краснодар», ну а саму победу в чемпионате команда решила посвятить врачам, спасавшим россиян во время пандемии.

- Наша победа — это посвящение всем врачам и медицинским работникам, которые героически сражаются за здоровье людей. Все мы — одна большая команда чемпионов! - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

А само обращение к всем медработникам и волонтерам записал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

- Друзья, поздравляю вас с чемпионством «Зенита». Это наша вторая победа подряд. Мы благодарим вас за вашу поддержку и верим, что вскоре жизнь вернется в прежнее русло. Но для этого нам надо одержать еще одну победу, которая важнее, чем победа на футбольном поле, - отметил рулевой «Зенита». - Посвящаем чемпионство всем врачам, медработникам и волонтерам. Благодаря им футбол снова с нами. Мы - команда чемпионов.

"Мы - команда чемпионов": "Зенит" посвятил врачам победу в Премьер-Лиге .Видео: Твиттер ФК "Зенит"

ИСТОЧНИК KP.RU