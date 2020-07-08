2020-07-08T18:17:50+03:00
Спорт

"Зенит" пропустил от Заболотного в начале трофейной встречи против "Сочи"

Нападающий не стал праздновать гол, памятуя сине-бело-голубое прошлое
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" пропустил мяч в начале трофейной встречи против "Сочи". Фото: twitter.com/zenit_spb"Зенит" пропустил мяч в начале трофейной встречи против "Сочи". Фото: twitter.com/zenit_spb
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"Зенит" со скрипом начал матч против "Сочи", после которого сине-бело-голубым должны вручить кубок Российской Премьер-Лиги. На 5-й минуте хозяева пропустили мяч от Антона Заболотного. Внезапно подвел ветеран Жирков, который не смог пресечь прострел от Полоза в центр штрафной зенитовцев. Затем Кокорин умело откинул мяч на Заболотного, который в итоге был точен. Вот такой вот гол экс-зенитовцев.

Однако следует отметить, что "Зенит" вполне вдохновлен и настроен на победу казалось бы в практически товарищеском матче. Только за первые две минуты Дзюба и Мусаев схватили по желтой карточке, что говорить о заряженности.

К слову, победу в чемпионате России футболисты посвятили врачам.

- Они героически сражаются за здоровье людей. Все мы - одна большая команда чемпионов! - отметил главный тренер Сергей Семак.

Обновленный кубок РПЛ, напомним, состоит из латуни и покрыт золотом и серебром. Жители Санкт-Петербурга уже увидели трофей во всей красе прямо в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Зенит" пропустил от Заболотного в начале трофейной встречи против "Сочи"
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