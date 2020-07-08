Названа причина сильного загрязнения реки Славянки белой жидкостью

8 Июль 2020 2020-07-08T19:25:25+03:00

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«Водоканал» рассказал о причинах очередного сильного загрязнения реки Славянки в Санкт-Петербурге. В организации подтвердили, что пресловутая ливневая труба, загрязняющая акваторию, принадлежит им. Специалисты провели проверку и выявили технологическое нарушение, но на теплосети.

- При обследовании обнаружилось парение на ливневом выпуске по причине поступления горячей воды из дренажной теплосети. Белая жидкость попала туда, предположительно, из-за размыва грунта и глины горячей водой, - сообщают в пресс-службе «Водоканала».

В «Теплосети Санкт-Петербурга» тоже подтвердили утечку. Пока что составлен первичный акт обследования. А «Водоканал» тем временем ликвидирует последствия слива белой жидкости в несчастную Славянку.

Напомним, ранее река окрасилась в синий цвет. Тогда ей досталось от близлежащего завода, как выяснили в Росприроднадзоре.

Массовый слив химикатов в реку Славянка в Санкт-Петербурге попал на видео.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU