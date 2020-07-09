Проверку в Главном управлении ГИБДД на Профессора Попова начали после обысков в коммерческих МРЭО Петербурга

9 Июль 2020 2020-07-09T17:32:14+03:00

Мероприятия проходят в рамках о расследования дела по злоупотреблению должностными полномочиями

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Служебная проверка начата в Главном управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенном на улице Профессора Попова. Мероприятия начались после обысков, которые прошли утром 9 июля в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) города.

- Следователей заинтересовали 11 коммерческих МРЭО, также представители закона проверяют УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области на Профессора Попова, 42, - пишут «Невские новости».

Напомним, что обыски в МРЭО прошли в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее по этому делу оперативники пришли к экс-замначальнику петербургского Главка генералу Ивану Абакумову. Он, по некоторым данным, через Фонд содействия программам ГУВД, привлекал средства бизнесменов, которые потом использовались нецелевым образом.

ИСТОЧНИК KP.RU