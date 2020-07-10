Смольный поддержал переименование станции «Новокрестовской» в «Зенит»

10 Июль 2020 2020-07-10T18:05:35+03:00

Смольный выступил за переименование станции "Новокрестовской" в "Зенит", но последнее слово - за губернатором. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Смольный поддержал решение топонимической комиссии о рекомендации переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». Напомним, «Комсомолка» поговорила как со сторонниками данной инициативы, так и с противниками. А, например, вице-губернатор Владимир Кириллов видит в решении только плюсы. Но последнее слово за Александром Бегловым, который на тему пока не высказывался.

- Наименование станции метро ассоциируется у туристов и болельщиков с футбольным клубом «Зенит». Безусловно, переименование «Новокрестовской» облегчит ее поиск на картах и путеводителях, вызовет аналогии с конкретным местом в Санкт-Петербурге. Кроме того, рядом со стадионом расположены спорткомплекс баскетбольного и волейбольного «Зенита», - подчеркнул вице-губернатор.

Также власти считают, что переименование закрепит за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России, которая не только имеет великий клуб, но и проводит крупнейшие мировые и европейские турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU