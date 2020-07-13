2020-07-13T17:55:28+03:00
Общество

Экс-депутат Владимир Петров предложил перенести улицу Рубинштейна в Ленобласть

По его мнению, там из ресторанной улицы можно сделать целый поселок
Петр КИБЕР
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Улицу Рубинштейна предложили перенести в Ленобласть.Улицу Рубинштейна предложили перенести в Ленобласть.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Самую веселую и ресторанную улицу Петербурга - Рубинштейна, предложили перенести в Ленинградскую область. Сделал неожиданное заявление не кто-нибудь, а уже бывший депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, известный своими оригинальными идеями.

- Если депутаты петербургского парламента не хотят видеть в своем городе ресторанной улицы, то почему бы не перенести эту улицу в Ленобласть? Допустим, в формате целой ресторанной агломерации, города, поселка, - написал бывший парламентарий на своей странице в Фейсбуке.

Так Петров отреагировал на решение петербургского парламента, одобрившего закон о запрете «наливаек», из-за которого могут закрыться малые бары города. А также попытки властей договориться с рестораторами и утихомирить гулянки на Рубинштейна.

Напомним, что экс-депутат, предлагавший судить жен за чтение СМСок мужей, выселять «понаехавших» обратно в деревни и запретить изменять женам, добровольно сдал мандат 23 июня. Причину он не объяснил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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