Больше 200 маршруток будут работать в Санкт-Петербурге до лета 2022 года

13 Июль 2020 2020-07-13T19:25:50+03:00

Маршрутки пока запрещать не будут. Еще года два. Фото: Олег ЗОЛОТО

Договоры с перевозчиками, которые заканчивались в нынешним июле, продлили на два года

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга продлят договоры с перевозчиками и оставляют маршрутки на улицах города еще на два года. Больше 200 коммерческих автобусов смогут работать до лета 2022 года. Это произошло из-за того, что транспортную реформу решили перенести на более поздний срок.

- Городские транспортные компании продолжат работу на 215 «социальных» и 228 «коммерческих» маршрутах после 15 июля 2020 года в рамках ранее заключенных договоров. Комитет по транспорту направил в адрес 15 перевозчиков, допсоглашения о продлении срока действия договоров до июля 2022 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Однако чиновники оговариваются и отмечают, что срок действия соглашений может быть сокращен после начала транспортной реформы.

Напомним, что ее перенесли с лета 2020 на осень 2021-го. С этого момента с улиц должны исчезнуть почти все маршрутки. Их заменят социальные автобусы, а также другой транспорт, которые будут работать по единым тарифам и перевозить льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU