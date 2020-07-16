Колоннада Исаакиевского собора открылась с 16 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T11:39:46+03:00

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16 июля открылась самая популярная и известная смотровая площадка Санкт-Петербурга - колоннада Исаакиевского собора. С четверга попасть наверх могут все желающие, причем стоимость билета и льготы для посетителей остались прежними.

- Колоннада у нас открывается с 16 июля, Исаакиевский собор - с 19-го, а Спас на Крови - с 23-го, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-служба музея. - Цены не менялись.

Чтобы посмотреть на Петербург с высоты 43 метров, надо будет купить билет за 200 рублей. Сам музей в Исаакиевском соборе еще закрыт, но он распахнет двери для гостей уже через три дня. С 19 июля можно будет осмотреть и его (350 рублей) или купить комплексный билет за 550 рублей.

В вечернее время после 18:00 посещение стоит на 200 рублей дороже.

Напомним, что с 19 июля также начинаются и ежедневные богослужения в соборе, на которые можно попасть бесплатно.

Но, в любом случае, посетителям надо носить маски, а количество человек внутри будет ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU