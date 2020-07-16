Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают

16 Июль 2020 2020-07-16T15:44:29+03:00

За месяц заражаемость коронавирусом в Петербурге упала в четыре раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам академика, число новых случаев коронавируса в городе упало за месяц в четыре раза

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Глава медцентра имени Алмазова академик Евгений Шляхто рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге и той ситуации, которая сложилась на середину июля.

- Сейчас мы имеем поступление меньше 200 человек в сутки, а выписка – под 400 человек. 50 процентов коечного фонда свободно и на 40 процентов снизилось число больных в реанимации, - рассказал газете «Петербургский дневник» член городской комиссии по нераспространению коронавируса.

По словам академика, число пациентов, поступающих в стационары с внебольничной пневмонией уменьшилось за месяц в четыре раза. При этом часть медцентров была обратно перепрофилирована с «ковидных» больных на обычную работу.

Приостановил работу и временный госпиталь в Ленэкспо. Если в пиковые моменты там находилось больше тысячи человек, то 15 июля 10 пациентов были выписаны а поселедние 15 человек - переведены в Госпиталь для ветеранов войн.

Тем не менее, подготовка в возможной второй волне продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU