Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают
Глава медцентра имени Алмазова академик Евгений Шляхто рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге и той ситуации, которая сложилась на середину июля.
- Сейчас мы имеем поступление меньше 200 человек в сутки, а выписка – под 400 человек. 50 процентов коечного фонда свободно и на 40 процентов снизилось число больных в реанимации, - рассказал газете «Петербургский дневник» член городской комиссии по нераспространению коронавируса.
По словам академика, число пациентов, поступающих в стационары с внебольничной пневмонией уменьшилось за месяц в четыре раза. При этом часть медцентров была обратно перепрофилирована с «ковидных» больных на обычную работу.
Приостановил работу и временный госпиталь в Ленэкспо. Если в пиковые моменты там находилось больше тысячи человек, то 15 июля 10 пациентов были выписаны а поселедние 15 человек - переведены в Госпиталь для ветеранов войн.
Тем не менее, подготовка в возможной второй волне продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU