2020-07-16T15:44:29+03:00
Общество

Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают

По словам академика, число новых случаев коронавируса в городе упало за месяц в четыре раза
Петр КИБЕР
Поделиться:
За месяц заражаемость коронавирусом в Петербурге упала в четыре раза.За месяц заражаемость коронавирусом в Петербурге упала в четыре раза.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Глава медцентра имени Алмазова академик Евгений Шляхто рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге и той ситуации, которая сложилась на середину июля.

- Сейчас мы имеем поступление меньше 200 человек в сутки, а выписка – под 400 человек. 50 процентов коечного фонда свободно и на 40 процентов снизилось число больных в реанимации, - рассказал газете «Петербургский дневник» член городской комиссии по нераспространению коронавируса.

По словам академика, число пациентов, поступающих в стационары с внебольничной пневмонией уменьшилось за месяц в четыре раза. При этом часть медцентров была обратно перепрофилирована с «ковидных» больных на обычную работу.

Приостановил работу и временный госпиталь в Ленэкспо. Если в пиковые моменты там находилось больше тысячи человек, то 15 июля 10 пациентов были выписаны а поселедние 15 человек - переведены в Госпиталь для ветеранов войн.

Тем не менее, подготовка в возможной второй волне продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года
Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»
Стало известно, сколько денег получат добровольцы за испытания вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге
Первые результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербург: 152 стобалльника по географии, литературе и информатике
Голодные лисы пришли в Санкт-Петербург в поисках еды
Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают
Группу петербуржцев, прилетевших с Бали в Москву, привезли 16 июля в Северную столицу
Более 400 энергосберегающих фонарей установят до конца 2020 года в Петербурге
В Смольном рассказали о строительстве метро «Кудрово»
Жара вернется 17 июля в Ленинградскую область
Движение транспорта ограничат 19 июля из-за матча «Зенита» в Санкт-Петербурге
На Дворцовой набережной из Невы достали утопленника
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля
Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь
Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына
После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку
Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца
Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино