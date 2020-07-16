2020-07-16T10:27:33+03:00
Общество

Всех пациентов вывезли из временного госпиталя для больных коронавирусом в «Ленэкспо»

Ситуацию прокомментировали в справочной службе Госпиталя для ветеранов войн
Сергей ВОЛЧКОВ
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15 июля из госпиталя в «Ленэкспо» вывезли всех пациентов. Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга15 июля из госпиталя в «Ленэкспо» вывезли всех пациентов. Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Из временного госпиталя для «ковидных» больных, организованного в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо», вывезли всех пациентов. Санкт-Петербургский комитет по здравоохранению пока что воздерживается от комментариев, однако информацию «Комсомолке» в четверг, 16 июля, подтвердили в справочной службе Госпиталя для ветеранов войн, который курирует площадку в «Ленэкспо».

- Да, действительно, накануне вечером часть больных выписали, часть – перевели в сам Госпиталь, - сообщила оператор корреспонденту «КП»-Петербург. – Что это означает – мы пока сами не знаем, нам ничего не объясняют. Пообещали, что все станет известно ориентировочно в 14:00.

В госпитале в «Ленэкспо» до сих пор остаются врачи и медицинский персонал. Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

В госпитале в «Ленэкспо» до сих пор остаются врачи и медицинский персонал. Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

По словам сотрудницы справочной, площадка в «Ленэкспо» вовсе не обязательно закрывается - работу госпиталя могли временно приостановить для того, чтобы провести в палатах и кабинетах врачей тщательную дезинфекцию. Также, по информации «Комсомольской правды»-Петербург, в «Ленэкспо» до сих пор находится медицинский персонал в полном составе.

Напомним: госпиталь для больных коронавирусом открылся в конгрессно-выставочном центре в начале мая. Изначально он был рассчитан на 1 000 коек и на прием пациентов только с легкой формой заболевания. Однако из-за непросто эпидемиологической обстановки площадку уже в начале июня решено было переоборудовать: открыть почти 500 новых коек и начать прием больных со средней и тяжелой формами. Отметим также, что госпиталь в «Ленэкспо» неоднократно попадал в петербургские СМИ по разным печальным поводам: в частности, пациенты жаловались на неподобающие условия содержания, а душевые комнаты и палаты регулярно подтапливало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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