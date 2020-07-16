Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»

16 Июль 2020 2020-07-16T16:25:09+03:00

Суд отправил под арест подозреваемого в ограблении банка на проспекте Ветеранов. Фото: Тимур ХАНОВ

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 42-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов. 11 июля мужчина с пистолетом вынес отсюда 3,5 миллиона рублей.

- Как считает следствие, около 16:40 минут подозреваемый, совершил разбойное нападение на сотрудницу банка и, под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия пистолет, потребовал передачи денег, после чего, с целью подавления воли сотрудников банка, совершил не менее шести выстрелов из пистолета вверх, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Испугавшись, женщина отдала всю наличность - 3,5 миллиона. После этого нападавший скрылся. Через пять дней его, по месту жительства, нашли оперативники. При обыске у мужчины нашли травматический пистолет, патроны, одежду, в которой он был в момент ограбления и остаток денег - 1,75 миллиона, лежавших в пакете под матрасом.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU