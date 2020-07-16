2020-07-16T16:25:09+03:00
Происшествия

Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»

Мужчину задержали утром 16 июля, при нем нашлось половина денег наличными
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд отправил под арест подозреваемого в ограблении банка на проспекте Ветеранов.Суд отправил под арест подозреваемого в ограблении банка на проспекте Ветеранов.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 42-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов. 11 июля мужчина с пистолетом вынес отсюда 3,5 миллиона рублей.

- Как считает следствие, около 16:40 минут подозреваемый, совершил разбойное нападение на сотрудницу банка и, под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия пистолет, потребовал передачи денег, после чего, с целью подавления воли сотрудников банка, совершил не менее шести выстрелов из пистолета вверх, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Испугавшись, женщина отдала всю наличность - 3,5 миллиона. После этого нападавший скрылся. Через пять дней его, по месту жительства, нашли оперативники. При обыске у мужчины нашли травматический пистолет, патроны, одежду, в которой он был в момент ограбления и остаток денег - 1,75 миллиона, лежавших в пакете под матрасом.

Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года
Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»
Стало известно, сколько денег получат добровольцы за испытания вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге
Первые результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербург: 152 стобалльника по географии, литературе и информатике
Голодные лисы пришли в Санкт-Петербург в поисках еды
Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают
Группу петербуржцев, прилетевших с Бали в Москву, привезли 16 июля в Северную столицу
Более 400 энергосберегающих фонарей установят до конца 2020 года в Петербурге
В Смольном рассказали о строительстве метро «Кудрово»
Жара вернется 17 июля в Ленинградскую область
Движение транспорта ограничат 19 июля из-за матча «Зенита» в Санкт-Петербурге
На Дворцовой набережной из Невы достали утопленника
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля
Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь
Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына
После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку
Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца
Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино