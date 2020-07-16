Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»
Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 42-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов. 11 июля мужчина с пистолетом вынес отсюда 3,5 миллиона рублей.
- Как считает следствие, около 16:40 минут подозреваемый, совершил разбойное нападение на сотрудницу банка и, под угрозой применения насилия, используя в качестве оружия пистолет, потребовал передачи денег, после чего, с целью подавления воли сотрудников банка, совершил не менее шести выстрелов из пистолета вверх, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Испугавшись, женщина отдала всю наличность - 3,5 миллиона. После этого нападавший скрылся. Через пять дней его, по месту жительства, нашли оперативники. При обыске у мужчины нашли травматический пистолет, патроны, одежду, в которой он был в момент ограбления и остаток денег - 1,75 миллиона, лежавших в пакете под матрасом.
Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU