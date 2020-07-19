2020-07-19T12:25:17+03:00
Общество

Семь стационаров Санкт-Петербурга готовятся возобновить плановую госпитализацию

Ранее перепрофилированные медучреждения вернутся к обычной работе
Евгения МОСКВИНА
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Федеральные стационары готовятся вернуться к плановой госпитализации.Федеральные стационары готовятся вернуться к плановой госпитализации.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге постепенно возобновляют прием плановых пациентов, который был отложен из-за коронавируса. Как рассказали в пресс-службе Смольного, больше половины коек в городских и федеральных больницах, где лечат от COVID-19, уже свободны. Поэтому перепрофилированные ранее стационары могут возвращаться к своей привычной работе.

Так, с 27 июля плановую и экстренную помощь снова будут оказывать четыре федеральные больницы Петербурга. Это Центр имени Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, а также Педиатрический Университет.

- В этих стационарах сейчас ведутся подготовительные работы. Учреждения готовятся провести масштабную санитарную обработку, - отметили в Смольном.

Кроме того, с 3 августа вернутся к обычной работе Клиническая больница Университета имени Мечникова и Первый медицинский университет. Следом, 10 августа, возобновит плановую помощь Окружной научно-клинический центр имени Соколова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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