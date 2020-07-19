Семь стационаров Санкт-Петербурга готовятся возобновить плановую госпитализацию
В Петербурге постепенно возобновляют прием плановых пациентов, который был отложен из-за коронавируса. Как рассказали в пресс-службе Смольного, больше половины коек в городских и федеральных больницах, где лечат от COVID-19, уже свободны. Поэтому перепрофилированные ранее стационары могут возвращаться к своей привычной работе.
Так, с 27 июля плановую и экстренную помощь снова будут оказывать четыре федеральные больницы Петербурга. Это Центр имени Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, а также Педиатрический Университет.
- В этих стационарах сейчас ведутся подготовительные работы. Учреждения готовятся провести масштабную санитарную обработку, - отметили в Смольном.
Кроме того, с 3 августа вернутся к обычной работе Клиническая больница Университета имени Мечникова и Первый медицинский университет. Следом, 10 августа, возобновит плановую помощь Окружной научно-клинический центр имени Соколова.
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ИСТОЧНИК KP.RU