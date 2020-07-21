Губернатор Санкт-Петербурга потребовал открыть торговые центры с 27 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T11:29:45+03:00

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Уже с 27 июля в Петербурге должны открыться торговые центры. Сделать это потребовал губернатор города Александр Беглов. С довольно резким заявлением он обратился к вице-губернаторам Олегу Эргашеву и Евгению Елину.

- Мы вкладываем много денег в здравоохранение. Но эти деньги откуда-то надо брать. Вы тоже должны заботиться о наполнении бюджета и создавать соответствующие условия. Роспотребнадзор — это в вашем ведении, - заявил глава города.

Напомним, что накануне гневной речью в адрес петербургского Роспотребнадзора разразился депутат Госдумы Сергей Боярский. Он просил пояснить, почему в метро и магазинах люди ходят без масок, а крупные ТЦ, кинотеатры и рестораны закрыты, что приносит бизнесу убытки.

После этого вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что ТЦ могут открыть уже с 26 июля, но без фуд-кортов и развлекательных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU