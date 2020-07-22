Беглов подписал обновленный закон об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге

22 Июль 2020 2020-07-22T19:32:10+03:00

Подписан новый закон об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Губернатор Александр Беглов подписал новый закон об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге. Старый, датированный аж 17 декабря 1997 года, теперь официально утратил силу. Обновленный закон приняли из-за утвержденного Федерального закона об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

- В законе предусмотрена правовая основа деятельности уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, - коротко поясняют в пресс-службе Смольного.

Напомним, в Северной столице омбудсменом является Александр Шишлов. В последние месяцы он нередко попадал в поле зрения «Комсомолки». К примеру, в конце апреля уполномоченный осудил действия полицейских, которые задержали певца Максима Леонидова за прогулку по закрытому парку, а во время голосования по поправкам к Конституции попросил губернатора Беглова проверить многочисленные жалобы бюджетников.

ИСТОЧНИК KP.RU