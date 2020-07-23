Санкт-Петербург может войти в систему кэшбека за турпоездки уже в августе

23 Июль 2020 2020-07-23T14:35:41+03:00

Туры с кэшбком в Петербург могут появиться уже в августе. Фото: Артем КИЛЬКИН

За официально купленный тур можно будет вернуть до 15 тысяч рублей

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Санкт-Петербург может войти в государственную программу по компенсации части стоимости турпоездок. По предварительным данным, город может попасть в список регионов, на которые распространяется действие туристического кэшбека уже в августе.

- В предварительном списке есть группа из 11 регионов: здесь кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона. В том числе Москва и Санкт-Петербург. Здесь отдых будет комбинированным – максимально две ночи в столичном городе и не менее трех – в ином субъекте РФ, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

Однако позднее городской Комитет по туризму обратился в федеральное ведомство (Ростуризм) с просьбой включить Петербург в список уже с августа. Это поможет городу восполнить недополученные потери от сорванного сезона.

Напомним, что в первую группу регионов уже вошла Ленобласть. Получить от 5 до 15 тысяч назад можно будет при покупке тура стоимостью от 25 тысяч рублей при помощи карты МИР.

ИСТОЧНИК KP.RU