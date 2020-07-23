2020-07-23T22:22:58+03:00
Общество

Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Теперь он официально пройдет в воскресенье 26 июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля.Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Владимир Путин издал указ, который регламентирует проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ подписан президентом и опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации. Теперь можно на 100% сказать, что праздник состоится 26 июля, как и было запланировано раньше.

- В ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 года, в День военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад, - гласит указ Владимира Путина.

Согласно документу, расходы на мероприятие пойдут из федерального бюджета. Сам президент не исключал, что может посетить парад лично.

Добавим, что в пятницу 24 июля в Санкт-Петербурге состоится последняя репетиция торжества. Ради этого власти даже попросили работодателей отпустить работников домой пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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