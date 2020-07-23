Падение юного петербуржца на бетонный пол в квест-комнате обернулось уголовным делом

23 Июль 2020 2020-07-23T22:57:35+03:00

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Следком возбудил уголовное дело после жестких травм, полученных ребенком в квест-комнате в Санкт-Петербурге. Напомним, во время игры 11-летний мальчик упал с высоты не менее 2,25 метра на бетонный пол. Сначала врачи твердили, что у парня сломан позвоночник. Но позже шокированным родителям сообщили окончательный диагноз – синяки и сильное сотрясение мозга.

Вести о громком инциденте дошли и до главы Следкома Александра Бастрыкина, поручившего провести проверку. Как итог – уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь виновнику грозит вплоть до двух лет лишения свободы.

- Мальчик упал в неосвещенный проем в полу на бетонную поверхность нижнего этажа, не оборудованную надлежащим образом средствами безопасности. В ходе следствия будет установлено лицо из числа сотрудников коммерческой организации, оказывающей услуги в сфере организации и проведения квестов, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU