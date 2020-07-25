2020-07-25T11:36:24+03:00
Общество

Петербуржцам разрешили посещать леса и лесопарки с 27 июля

Противопожарный режим в Санкт-Петербурге отменят с грядущего понедельника
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге отменяется с 27 июля 2020 года.Особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге отменяется с 27 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге все-таки решили отменить с 27 июля 2020 года вслед за другими послаблениями. Напомним, его ввели еще 30 марта в качестве запретной меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. Горожанам не разрешали посещать лесопарковые зоны и леса в черте Северной столицы.

- Действие особого противопожарного режима, введенного постановлением городского правительства, заканчивается 26 июля, - поспешили сообщить в пресс-службе Смольного.

Также петербуржцам запрещали разводить огонь, сжигать мусор или сухие растения в лесах. Теперь, судя по всему, этот запрет снят, однако любителям шашлыков не стоит забывать о строгих мерах безопасности.

Напомним, что с 27 июля в Северной столице заработают торговые центры, рестораны и даже примерочные в магазинах одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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