2020-07-25T15:33:33+03:00
Происшествия

Водитель «Черри» протаранил столб в смертельном ДТП под Тосно

По предварительной информации, 39-летний мужчина неверно выбрал скорость движения [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Черри" влетел в столб на трассе под Тосно. Фото: СОЦСЕТИ"Черри" влетел в столб на трассе под Тосно. Фото: СОЦСЕТИ
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«Черри» угодил в столб в жутком ДТП на трассе М-10 под Тосно. В результате аварии погиб пенсионер, который сидел на пассажирском месте в авто. Все произошло около 11:40 на 650-м километре дороги. По предварительной информации от ГИБДД, водитель иномарки выбрал слишком высокую скорость движения, хотя погодные условия намекали так не делать.

Машина буквально прошла столб... Фото: vk.com/dorinspb

Машина буквально прошла столб... Фото: vk.com/dorinspb

- 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Черри», не учел дорожные условия, неверно выбрал скорость движения, а затем не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения. Пассажир иномарки скончался на месте ДТП. Водителя госпитализировали в больницу в состоянии средней степени вреда здоровью, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что спасатели МЧС объявляли штормовое предупреждение 25 июля в Ленобласти. К сожалению, это не уберегло это смерти инспектора ДПС, который разбился вместе с двумя пассажирами на дороге «Сижно – Будилово – Осьмино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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