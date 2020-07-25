МЧС предупреждает о тумане в период с 26 по 27 июля в Ленобласти

25 Июль 2020 2020-07-25T15:55:19+03:00

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Одно ненастье за другим: МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане, который нагрянет в регион в период с 26 по 27 июля ночью и утром. А затем, 28 июля во вторник, «парад непогоды» завершат ливни с грозами и шквальным ветром с порывами от 15 до 20 м/с. Спасатели беспокоятся о здоровье людей и рекомендует отказаться в эти дни от поездок на личном транспорте.

- Если нет возможности отложить поездку, то стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Не стоит расслабляться и пешеходам – им лучше всего иметь на одежде светоотражающие элементы, особенно на краю проезжей части.

В общем, 33 несчастья. Напомним, спасатели уже объявляли штормовое предупреждение в регионе в субботу 25 июля. Увы, трагедий избежать не удалось. В одном из ДТП погиб инспектор ДПС с двумя пассажирами, а в другом – «Черри» «намотался» на столб освещения под Тосно.

ИСТОЧНИК KP.RU