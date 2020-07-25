25 Июль 2020 2020-07-25T19:39:41+03:00

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Не очень юркий «Опель» попал под трамвай у станции метро «Академическая». Авария произошла на проспекте Науки. Очевидцы рассказали о ней в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по фотографиям с места происшествия, «поцелуй» трамвая оказался болезненный. Однако водитель, по словам свидетелей аварии, серьезно не пострадал.

- Около Академического парка машина не успела проскочить. Трамвай ее страстно «поцеловал», но без жертв. Движение стоит в обе стороны, - написала девушка с места события.

Обошлось без жертв. Фото: СОЦСЕТИ

В субботу в Санкт-Петербурге, слава богу, нет жестких аварий. А вот в Ленобласти с утра одна трагедия сменяла другую. Не последнюю роль в этом сыграли погодные условия, МЧС даже объявило штормовое предупреждение. В первом случае насмерть разбился инспектор ДПС с двумя пассажирами, а затем водитель «Черри» буквально насквозь прошел столб, отчего его знакомый умер на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU