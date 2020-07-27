2020-07-27T11:49:07+03:00
Общество

Граффити с Бродским и Высоцким восстановили в третий раз на стене в Санкт-Петербурге

Художники продолжают бороться с коммунальщиками
Лилия КОЗЛОВА
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Граффити с Бродским и Высоцким снова восстановили в ПетербургеГраффити с Бродским и Высоцким снова восстановили в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге продолжается противостояние коммунальщиков и художников. В ночь на понедельник, 27 июля 2020 года, на стене на улице Пестеля снова появилось граффити с изображением дух поэтов – Высоцкого и Бродского. Накануне из-за этого рисунка развернулась настоящая война – его закрашивали дважды за день.

- За минувшие сутки граффити с изображением Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого на улице Пестеля было закрашено, восстановлено и опять закрашено. Но автор решил не сдаваться и еще раз восстановил рисунок, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Война за граффити с Бродским началась еще в мае. На 80-летие поэта напротив дома 24 по Литейному проспекту, в котором находится музей-квартира «Полторы комнаты», где жил писатель, появился его потрет. Однако его очень быстро закатали шпаклевкой. После портрет пытались восстановить, а петербуржцы писали строки из стихов поэта на белой стене. Однако коммунальщики взяли вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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