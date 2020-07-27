2020-07-27T14:54:04+03:00
Общество

Букет высотой в 4,5 метра собрали для медиков в Павловском парке

Композицию показали в рамках ежегодного фестиваля музея-заповедника
Евгения МОСКВИНА
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В Павловском парке собрали "Самый большой букет Петербурга". Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark /скриншот видеоВ Павловском парке собрали "Самый большой букет Петербурга". Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark /скриншот видео
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В Павловском парке в прошедшие выходные появился «Самый большой букет Петербурга». Огромную инсталляцию из цветов открыли в рамках ежегодного цветочного фестиваля. Ее общая высота вместе с вазой составляет 4,5 метра! Композицию полностью сделали сотрудники садово-паркового отдела музея-заповедника.

Букет состоит более чем из 500 растений – кустарников, трав и прекрасных цветов роз, гортензий, дельфиниумов, пионов и лизиантусов. Увидеть его можно в Храме дружбы Павловского парка.

– Огромный букет музей-заповедник посвящает медикам, которые спасли тысячи людей от коронавирусной инфекции, – рассказали в «Павловске».

Напомним, что 25-26 июля в знаменитом пригороде Петербурга состоялся фестиваль «Императорский букет», но основные его события прошли в онлайн-формате, ведь массовые мероприятия сегодня запрещены. Сам же парк открыт для посещения уже месяц – с 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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