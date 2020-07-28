2020-07-28T21:29:07+03:00
Происшествия

МЧС показало масштаб аварии поездов в Санкт-Петербурге на видео с воздуха

На видеозаписи заметно, что с рельсов сошли 4 вагона [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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МЧС показало, как выглядит жесткая авария двух петербургских поездов с воздуха. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуМЧС показало, как выглядит жесткая авария двух петербургских поездов с воздуха. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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МЧС опубликовало, пожалуй, самое эффектное видео с места жесткого столкновения двух поездов на станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги. Напомним, составы «встретились» друг с другом на стрелке и сошли с рельсов. Запись с квадрокоптера позволяет в полном объеме оценить масштаб столкновения. Судя по видео, вне рельсов оказались 4 вагона.

По факту происшествия уже возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Виновнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Между тем, в железнодорожном ДТП пострадал один машинист. Сейчас его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Его друзья и родные до сих пор не могут дозвониться до него.

- Мы все в шоке от произошедшего, до последнего не можем поверить, что это случилось с ним. Он профессионал. Авария – просто человеческий фактор. Может, у него был короткий промежуток на отдых между сменами, - рассказал товарищ машиниста в интервью «Комсомолке».

Появилось видео с воздуха, демонстрирующее масштаб столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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