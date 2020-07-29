2020-07-29T12:50:35+03:00
Спорт

Женский «Зенит» откроет чемпионат по футболу матчем с ЦСКА

Чемпионат России по футболу среди женских команд стартует 1 августа 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Женский «Зенит» начнет чемпионат выездным матчем с ЦСКА 1 августаЖенский «Зенит» начнет чемпионат выездным матчем с ЦСКА 1 августаФото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 1 августа 2020 года, женский «Зенит» наконец-то покажет себя в серьезной схватке. Петербуржские спортсменки выйдут на поле в первом матче Чемпионата России по футболу среди женских команд. Соперницами их станут футболистки из московского ЦСКА.

- В первом туре женская команда «Зенит» на выезде встретится с московским ЦСКА. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00, - рассказали в пресс-службе «Зенита».

Чемпионат России продлится четыре месяца, за это время клубы сыграют 14 турниров, к которым добавятся кубковые поединки и отборочные встречи чемпионата Европы.

Всего в турнире примут участие восемь команд: «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ» (Рязань), «Енисей» (Красноярск).

Женская команда «Зенита» появилась совсем недавно. Первым капитаном стала Екатерина Сочнева. Сейчас девушки тренируются на базе в Удельном парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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