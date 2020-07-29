Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге и Ленобласти 29 июля
Гидрометцентр России установил желтый уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 29 июля. Днем в среду здесь пройдут сильные дожди с грозами, которые будут сопровождаться сильным ветром.
- С 15:00 до 21:00. 29 июля местами пройдет очень сильный дождь, ливни. Гроза. Возможны порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
При этом в Санкт-Петербурге к вечеру среды бушующая погода утихнет и город вернется в «зеленую» зону. Комитет по благоустройству на всякий случай уже закрыл сады, скверы и парки.
А вот в Ленобласти период предупреждения по дождям, ливням и грозам продлен до полуночи 31 июля.
О том, что непогода на Северо-Западе задержится надолго, ранее «КП-Петербург» рассказали специалисты-метеорологи. Дожди с ветром не уйдут минимум до выходных. А вот первая половина августа должна быть достаточно теплой и приятной.
ИСТОЧНИК KP.RU