Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге и Ленобласти 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T14:06:49+03:00

В Петербурге и Ленобалсти ждут ливней и сильного ветра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метеорологи предупреждают о сильном ветре, грозе и ливнях в среду

Изменить размер текста: A A

Гидрометцентр России установил желтый уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 29 июля. Днем в среду здесь пройдут сильные дожди с грозами, которые будут сопровождаться сильным ветром.

- С 15:00 до 21:00. 29 июля местами пройдет очень сильный дождь, ливни. Гроза. Возможны порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

При этом в Санкт-Петербурге к вечеру среды бушующая погода утихнет и город вернется в «зеленую» зону. Комитет по благоустройству на всякий случай уже закрыл сады, скверы и парки.

А вот в Ленобласти период предупреждения по дождям, ливням и грозам продлен до полуночи 31 июля.

О том, что непогода на Северо-Западе задержится надолго, ранее «КП-Петербург» рассказали специалисты-метеорологи. Дожди с ветром не уйдут минимум до выходных. А вот первая половина августа должна быть достаточно теплой и приятной.

ИСТОЧНИК KP.RU