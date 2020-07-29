Легальные места для граффити появятся в Санкт-Петербурге

29 Июль 2020 2020-07-29T15:50:10+03:00

В Петербурге хотят ставить спецконструкции для граффити. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чиновники предлагают рисовать не на стенах домов, а на специально установленных конструкциях

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Специальные уличные конструкции для граффитистов могут появиться на улицах Санкт-Петербурга. Их предлагают установить чиновники Комитета по градостроительству и архитектуре, которые таким образом хотят защитить стены домов от рисунков.

- Ведомство уже направило обращения в районные администрации – с просьбой дать предложения о возможных местах постоянного размещения таких конструкций, - пишет «Мойка 78».

Кроме постоянных «мольбертов» планируется ставить и временные. Из будут задействовать во время массовых мероприятий.

Таким образом в Смольном планируют и защитить историческую застройку города и дать выход творчеству художников-граффитистов.

Напомним, сейчас, чтобы легально нарисовать рисунок на любой поверхности, надо сначала получить одобрение от районной администрации, согласовав вид граффити и его место.

Пока же большая часть творений безжалостно уничтожается коммунальщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU