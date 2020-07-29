Легальные места для граффити появятся в Санкт-Петербурге
Специальные уличные конструкции для граффитистов могут появиться на улицах Санкт-Петербурга. Их предлагают установить чиновники Комитета по градостроительству и архитектуре, которые таким образом хотят защитить стены домов от рисунков.
- Ведомство уже направило обращения в районные администрации – с просьбой дать предложения о возможных местах постоянного размещения таких конструкций, - пишет «Мойка 78».
Кроме постоянных «мольбертов» планируется ставить и временные. Из будут задействовать во время массовых мероприятий.
Таким образом в Смольном планируют и защитить историческую застройку города и дать выход творчеству художников-граффитистов.
Напомним, сейчас, чтобы легально нарисовать рисунок на любой поверхности, надо сначала получить одобрение от районной администрации, согласовав вид граффити и его место.
Пока же большая часть творений безжалостно уничтожается коммунальщиками.
ИСТОЧНИК KP.RU