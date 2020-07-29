2020-07-29T19:20:17+03:00
Происшествия

На станции «Купчинская» расчистили пути после аварии двух поездов

Специалисты ОЖД подняли с рельсов последнюю секцию электровоза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники ОЖД расчистили пути после аварии двух поездов на станции "Купчинская" в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуСотрудники ОЖД расчистили пути после аварии двух поездов на станции "Купчинская" в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Специалисты Октябрьской железной дороги расчистили пути на станции «Купчинская» после жесткой аварии двух поездов. Напомним, днем 28 июля с рельсов сошли два локомотива вместе с одним вагоном. В итоге пути жутко искорежило, а машиниста одного из поездов срочно госпитализировали в больницу с серьезными травмами. МЧС показывало масштаб происшествия на видео с воздуха.

С последствиями аварии разбирались 180 человек со спецтехникой. Пригодились даже краны восстановительных поездов.

- 29 июля в 15:40 рабочие подняли последнюю секцию второго электровоза. Земляное полотно уже очищено. Работы по восстановлению железнодорожного пути, стрелочных переводов и контактной сети сейчас находятся на завершающей стадии. По их окончании пропуск грузовых поездов через станцию организуют в полном объеме, - рассказали в пресс-службе ОЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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